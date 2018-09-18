Семь жительниц Тюменской области пострадали от некачественной эпиляции

Семь обращений от жительниц Тюменской области поступило за неделю в адрес специалистов регионального Роспотребнадзора. Все женщины жаловались на некачественную лазерную эпиляцию, на которую записались через соцсети.

В результате процедур радикального удаления волос у тюменок появились ожоги и покраснения на коже, женщинам пришлось пройти курс лечения, чтобы восстановить здоровье.

"Заявители указали, что процедуру проводили частники, не зарегистрированные как юридические лица или ИП, без специального образования, без договора и чека об оплате", - передает пресс-служба ведомства.

Поскольку закон о защите прав потребителей не регулирует отношения между частными лицами (а в данных случаях так и было), помочь в Роспотребнадзоре пострадавшим женщинам ничем не смогли.

"Лазерная эпиляция относится к медицинским услугам и подлежит обязательному лицензированию. В противном случае такая деятельность будет считаться незаконной и влечет привлечение к административной ответственности", - подчеркнули в управлении.

Поскольку сейчас очень много рекламы таких услуг во всех соцсетях, специалисты просят потенциальных клиентов проявлять осторожность и не пользоваться услугами не вызывающих доверия фирм.