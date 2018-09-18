Свердловчанина осудили за поджог квартиры через глазок входной двери

Жителю Первоуральска вынесли приговор по делу о поджоге. Как доказало следствие в суде, он из личной неприязни подпалил квартиру своей бывшей возлюбленной.

Четвертого июня подсудимый, будучи пьяным, пришел к женщине, с которой ранее расстался. Он через отверстие глазка на входной двери залил в ее квартиру легковоспламеняющуюся жидкость и чиркнул спичкой. Убедившись, что повалил дым, злоумышленник скрылся.

"Общая стоимость уничтоженного и испорченного огнем имущества составила более 630 тысяч рублей", - передает прокуратура Свердловской области.

Ранее уже судимого свердловчанина признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ. Свою вину он признал в полном объеме. Суд приговорил поджигателя к двум с половиной годам в колонии строгого режима.