В промзоне Новоуральска потушен крупный пожар

Сегодня днем в промышленной зоне Новоуральска загорелось неэксплуатируемое здание.

Сообщение о ЧП поступило в 10:22 по местному времени. Как передает пресс-служба МЧС по Свердловской области, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

В ликвидации возгорания задействовано 7 единиц техники и 17 человек. Несмотря на сильное пламя, угрозы его распространения не было.

Пожарным понадобилось три часа, чтобы ликвидировать открытое горение. На данный момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. В пожаре никто не пострадал.