Российские военные обвинили Израиль в гибели 15 человек с Ил-20

По его словам, иначе как враждебные расценить провокационные действия Израиля нельзя. Он напомнил, что в результате безответственных действий израильских военных погибли российские военнослужащие, что абсолютно, по словам российского генерала, не отвечает духу российско-израильского партнерства.

Российский военный самолет Ил-20, как выясняется, был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии. Но этому поспособствовали действия израильских военных. Так как истребители F-16 Израиля просто прикрылись российским самолетом. "Прикрываясь нашим самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - рассказал генерал Конашенков.

По словам военного, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. "Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 километров, - рассказал Игорь Конашенков. - Тем не менее, они преднамеренно пошли на данную провокацию".

Конашенков пояснил, что о планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии", по его словам, уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.

Российские военные оставляют за собой право на адекватные ответные действия после произошедшего, добавил представитель Минобороны РФ.

Отмечается, что поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 в Сирии в настоящее время продолжается.

Чуть ранее российские военные сообщили, что 17 сентября около 23.00 по московскому времени пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. Машина с 15 россиянами на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Примерно в это же время, по данным Минобороны России, четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, в то же время с французского фрегата "Auvergne" велись пуски ракет в сторону Сирии.

Напомним, 24 ноября 2015 года российский военный самолет Су-24 был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16 над сирийской территорией и упал в Сирии в 4 километрах от границы с Турцией. Пилот Су-24 Олег Пешков был расстрелян во время катапультирования с земли боевиками. Спасенный штурман Константин Мурахтин сообщил, что границу с Турцией самолет не пересекал, предупреждения от турецких истребителей экипаж Су-24 не получал. В целях эвакуации российских летчиков с места приземления была проведена поисково-спасательная операция с привлечением двух вертолетов Ми-8. В ходе операции один из вертолетов в результате огня из стрелкового оружия получил повреждения и совершил вынужденную посадку на нейтральной территории. В ходе спасательной операции погиб морской пехотинец, контрактник Александр Позынич.

Турция изначально вину в инциденте не признала, более того турецкий лидер Эрдоган заявил, что военные и впредь будут сбивать самолеты.

28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Указом временно вводился запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика, по перечню, определяемому правительством РФ. Также был введен запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории России. Указом запрещено работодателям в РФ с 1 января 2016 года нанимать работников из числа граждан Турции. Кроме того, с 1 января 2016 года было приостановлено действие безвизового режима с Турцией.

Через некоторое время турецкий лидер передал письмо Владимиру Путину, в котором выражал сожаление в связи с произошедшим с российским самолетом инцидентом. После этого экономические санкции в отношении Турции были постепенно отменены. Российско-турецкие взаимоотношения со временем восстановились.