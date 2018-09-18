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18.09.2018 22:11
Рубрика: Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-20

По факту крушения Ил-20 над Средиземным морем следователи СК РФ возбудили уголовное дело, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Шойгу: У РФ достаточно сил для поисковой операции на месте крушения Ил-20

"Главным военно-следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем, - передает ТАСС слова Петренко. - На месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России".

Напомним, что катастрофа произошла 17 сентября вечером над Средиземным морем. На борту были 15 человек.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет (СК) Российский Ил-20 сбит в Сирии
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