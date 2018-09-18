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18.09.2018 20:14
Рубрика: Происшествия

Миллионы с возвратом

Арестован дом экс- главы НПО "Лавочкина"
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7671 (208)
Бабушкинский райсуд Москвы 18 сентября наложил обеспечительный арест на загородный дом и земельный участок в Подмосковье, которые принадлежат бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому. Предполагаемая сумма стоимости земли и недвижимости не называется.

Экс-глава НПО имени Лавочкина является фигурантом уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".

Фото: Depositphotos.com
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С ним по делу также проходят председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков и руководитель дирекции правового обеспечения оборонного объединения имени Лавочкина Екатерина Аверьянова.

Похищенные деньги, по данным следствия, были перечислены на оказание юридических услуг адвокатской конторе "Третьяков и партнеры". Но, как считает следствие, договоры оказались фиктивными, так как все необходимые услуги в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

Как стало известно, суд ранее арестовал 200 миллионов рублей, принадлежащих Третьякову, также в рамках обеспечительных мер. Все фигуранты дела находятся под арестом и обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ - в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. И грозит им до 10 лет заключения.

Происшествия Правосудие Суд
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