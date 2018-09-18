История с блокировкой ряда доменов и IP-адресов истца компании Telegram вчера продолжилась в Арбитражном суде Москвы, где началось рассмотрение заявления зарегистрированной в Шотландии компании Private Networks, владельца работающего через мессенджер Telegram VPN-сервиса, к Роскомнадзору.

Блокировка Telegram по цепочке привела к проблемам в компаниях - партнерах этого мессенджера. Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Автор иска о якобы незаконности блокировки требует признать неправильными решения и действия госведомства по включению принадлежащих заявителю доменных имен и сетевых адресов интернет-сервиса TGVPN в реестр запрещенных сайтов. Поэтому компания также настаивает, чтобы суд обязал Роскомнадзор исключить домены и адреса из запрещенного реестра.

VPN - виртуальная частная сеть, как раз использует технологию, которая обеспечивает шифрование передаваемого трафика, позволяя пользователю скрывать свои личные данные. Что и послужило поводом для настойчивого требования спецслужбы предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Ведь не секрет, что сервис используется для обхода блокировок определенных интернет-ресурсов.

Представитель Роскомнадзора заявил, что блокировка спорных доменов и адресов осуществлена по решению Таганского районного суда Москвы, возложившего на ведомство обязанность по прекращению создания технических условий для функционирования систем мессенджера Telegram. В первую очередь потому, что "сервис позволяет обходить меры, принятые для ограничения доступа" и что "ресурсы позволяют получить доступ к распространяемым в Telegram экстремистским материалам".

В то же время представитель Private Networks заявил в суде, что Роскомнадзор, заблокировав доступ к адресам и доменам истца, ограничил его право на распространение информации, право на предпринимательскую деятельность, а также причинил экономический ущерб.

По словам заявителя, были превышены полномочия, поскольку адреса и домены компании не содержатся в требовании Генпрокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор, сервис TGVPN не имеет отношения к мессенджеру Telegram, никак с ним не аффилирован.

Напомним, решение о блокировке сайта, по официальным данным, было принято на основании распоряжения Генпрокуратуры. Однако в документе от ведомства, который поступил в суд, говорится, что речи о блокировке IP-адреса истца не шло: в распоряжении говорилось об ограничении доступа к семи аккаунтам мессенджера, которые пропагандируют запрещенные в России террористические организации, а также к четырем страницам по обходу блокировок.

Суд блокировал Telegram в России, потому что мессенджер не предоставил ФСБ ключи для дешифровки

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.