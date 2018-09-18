Новая практика: судебные приставы начали активно проводить административные расследования в отношении коллекторов.

Буквально на днях новые полномочия помогли привлечь к ответу одно из коллекторских агентств в Подмосковье. Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области, в ведомство обратился некий гражданин М., которого одолели звонками коллекторы.

Судебные приставы оперативно провели внеплановую проверку, запросив при этом у операторов сотовой связи детализацию звонков. Все подтвердилось.

Приставы составили протокол и направили материалы в суд, а тот наказал коллекторов. Возможность проводить административные расследования появилась у судебных приставов минувшим летом. До этого у них было лишь три дня, чтобы провести проверку и составить протокол, причем права запрашивать информацию у тех же сотовых операторов у них не было. Теперь закон дал приставам 30 суток на расследование, наделив их соответствующими полномочиями.

В свою очередь, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве сообщили, что за восемь месяцев суды в столице назначили коллекторам штрафов на общую сумму 2,1 миллиона рублей. Всего за это время столичным приставам поступило 2,6 тысячи жалоб. После проверок было возбуждено 174 дела об административных правонарушениях. В остальных случаях факты не подтвердились. Впрочем, эксперты не исключают, что будь на тот момент у приставов нынешние полномочия, дел могло быть больше.

Как напоминают в УФССП по Москве, непосредственное взаимодействие коллекторов с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается: в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени и не более одной личной встречи в неделю.

Также действуют ограничения: не более одних телефонных переговоров в сутки, не более двух телефонных переговоров в неделю, не более восьми телефонных переговоров в месяц. Есть и другие запреты для коллекторов.