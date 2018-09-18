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Рубрика: Происшествия

Вклад для себя, любимой

В Россию самолетом доставили банковскую мошенницу
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7671 (208)
На родину не по своей воле только что вернулась высокопоставленная сотрудница одного из коммерческих банков.

По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Черногории экстрадировали в Россию нашу гражданку Дарью Южакову. Ее в сопровождении сотрудников тюремного ведомства России и российского бюро Интерпола привезли в столицу к следователю, который уже давно ее ждал.

На время следствия беглая дама останется под стражей в изоляторе временного содержания.

Следствие обвиняет гражданку Южакову в мошенничестве в особо крупном размере. Если полиции удастся убедить суд в своей правоте, то ближайшие годы женщина проведет в местах с более суровым климатом, чем черногорское теплое морское побережье.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Вот в чем обвиняется бывшая сотрудница финансового учреждения.

Доставленная в Москву дама в прошлой жизни трудилась начальником Московского контрольно-кассового отдела N 1 коммерческого банка "Камский Горизонт". И на своем рабочем месте, как написали следователи, использовала служебное положение исключительно в личных целях.

Полицейское следствие уверено, что доказало следующее: Дарья Южакова с марта по сентябрь 2016 года "организовывала заключение от лица своего финансового учреждения договоров банковского вклада с гражданами и принимала от них деньги для открытия вкладов". Но, взяв деньги у граждан, сведения о вкладчиках в базу данных банка Южакова не вносила.

По уверению следствия, гражданка вообще "не намеревалась исполнять взятые обязательства по возврату вкладов".

Судя по обвинениям, действовала Южакова не в одиночку. Исходя из материалов следствия, схема кражи денег вкладчиков была хорошо организована и до поры до времени действовала вполне успешно, не давая сбоев.

Взяв у людей деньги, Южакова не вносила сведения о вкладчиках в базу данных своего банка

Следствие уверяет, что дама "в составе организованной группы" совершила 497 эпизодов хищения денежных средств на сумму не менее 211 230 806 рублей. Ее коллеги, которых поймали, отвечают на вопросы следствия. И они уже знают, что срок за преступление, совершенное группой граждан, увеличивается в разы.

Но когда в воздухе запахло жареным, у ответственной сотрудницы коммерческого банка сработала банальная женская интуиция. Она не стала ждать, когда за ней придут оперативники, и сбежала.

Поскольку Дарья Южакова, как оформили этот отъезд следователи, "скрылась от уголовного преследования и покинула территорию Российской Федерации", ее объявили в розыск. Сначала во внутренний. И он ничего не дал.

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По поручению Генеральной прокуратуры РФ в декабре 2017 года банкирша была объявлена в международный розыск.

Нашли банковскую даму на удивление быстро. И в январе 2018 года она была задержана на территории Черногории по запросу России.

Оперативно, уже в феврале 2018 года, Генеральная прокуратура направила в компетентные органы Черногории запрос о ее выдаче России.

В самой Генпрокуратуре подчеркнули: исключительно благодаря тесному взаимодействию ведомства Юрия Чайки с компетентными органами Черногории в сентябре 2018 года удалось добиться решения о выдаче Дарьи Южаковой.

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