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Рубрика: Происшествия

Доходная стройка

Экс-чиновник остается под стражей
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7672 (209)
19 сентября Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей бывшему главе Федерального государственного унитарного предприятия "Атэкс" Андрею Каминову до 21 декабря.

А сидит он по обвинению в очень крупном хищении. По данным следствия, фигурант громкого дела причинил государству материальный ущерб на полтора миллиарда рублей при строительстве и реконструкции президентской резиденции в Ново-Огареве.

По данным следствия, руководство "Атэкса" и нанятых им подрядчиков значительно завышали цены на стройматериалы, а также общестроительные и специальные работы. Тем самым смета по объектам распухла так, что ею заинтересовались правоохранительные органы.

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За последний год размер причиненного материального ущерба по делу вырос с 225 миллионов рублей до полутора миллиардов. Интересно, что до последнего времени фигурантами этого дела числились четыре человека. Напомним, следствие по делу идет с марта 2017 года. А недавно круг обвиняемых расширился - теперь их семь.

Под домашним арестом находятся бывший замдиректора "Атэкса" Станислав Кюнер и экс-глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский. Попали в список обвиняемых бизнесмен Дмитрий Михальченко, который уже больше двух лет находится под арестом за контрабанду алкоголя, а также экс-глава службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор в отставке Игорь Васильев и начальник отдела инженерно-технического обеспечения полковник Дмитрий Улитин.

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