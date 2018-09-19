Мосгорсуд признал законным арест организатора теракта в питерском метро

Мосгорсуд признал законным заочный арест уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова - предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. Напомним, теракт был совершен в апреле 2017 года. Взрыв в вагоне петербургского метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" устроил смертник Акбаржон Джалилов. Кроме него погибли еще 15 человек.

По словам следователя, где именно сейчас находится Мухтаров, пока не установлено. С определенностью следствие может сказать только то, что у него нет российского гражданства и постоянного места жительства в РФ.

Басманный райсуд Москвы 23 августа санкционировал заочный арест двух предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро в 2017 году: 28-летнего Мухтарова и руководителя запрещенной в России группировки "Джамаат ат-Тавхид валь- Джихад" 36-летнего гражданина Узбекистана Бобиржона Махбубова.

Согласно постановлению суда, срок содержания под стражей будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемых на территорию РФ или с момента их задержания на территории России. Уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство 17 июля 2017 года из дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Мухтарову и Махбубову вменяется по 12 эпизодов преступной деятельности террористической направленности. Они обвиняются в незаконном изготовлении оружия, подготовке террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обороте взрывчатых веществ и организации террористического сообщества.