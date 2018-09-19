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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На дебошира с рейса Москва - Владивосток завели уголовное дело

В отношении 32-летнего пассажира, летевшего из Москвы во Владивосток, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ в "ТамТам".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Директор московской рекламной компании во время полета угрожал взорвать самолет, грубил члена экипажа. Более того, он ударил бортпроводника, пытавшегося успокоить пассажира По прилету во Владивосток мужчину доставили в местный отдел полиции, где он, как отмечается в сообщении СК, "продолжил буянить".

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК РФ - "Угроза совершения террористического акта на борту самолета". Кроме того, региональное управление МВД России на транспорте организовало проверку.

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