После аварии на скоростном участке федеральной трассы М-4 "Дон" под Воронежем, где погибли пять человек, еще 12 получили травмы, возбуждены сразу два уголовных дела: о нарушении Правил дорожного движения (его расследует полиция) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - им занимается СКР. В обоих случаях применены "тяжелые" части статей УК, связанные с гибелью людей. Собственные проверки проводят прокуратура и Ространснадзор. По мнению транспортников, главная причина подобных аварий - воронежской и многих других - несоблюдение режима труда и отдыха водителей.

Столкновение произошло на недавно открытом скоростном участке федеральной трассы М-4. Перекрестков и пешеходных переходов здесь нет, разрешенная скорость 130 километров в час. Поскольку это хайвей, остановки вне специально отведенных площадок запрещены. Но вечером 19 сентября автобус Volvo, следовавший из Москвы в Ставрополь, затормозил на обочине.

- Примерно в 20.30 я почувствовал запах солярки. Остановился, включил "аварийку", и мы с напарником вышли осмотреть двигатель - он слева в средней части машины. Через минуту-полторы мимо пролетела фура, а следом раздался удар. Сзади в наш автобус врезался черкесский Neoplan. То ли он пытался фуру по обочине обогнать, то ли уснул - не знаю... Наш автобус передвинуло метров на 15 вперед, напарника тоже отбросило вперед, а меня - на проезжую часть, к отбойнику, - рассказал водитель Volvo Александр. На щеке у него багровеет свежая ссадина от контакта с асфальтом.

Услышать точку зрения шофера Neoplan, пока не представляется возможным - 56-летний водитель в тяжелом состоянии, его напарник погиб. Основная версия ДТП на текущий момент - ошибка черкесского шофера.

Обе машины везли из Москвы "челноков". Volvo под завязку забит тюками с товаром, ехали в нем всего четыре человека: двое шоферов и владельцы груза. Одна из ставропольских пассажирок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии - у нее диагностировали перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Все жертвы аварии сидели рядом с водителем Neoplan. Трое скончались на месте, две женщины умерли в больнице.

Все жертвы аварии сидели рядом с водителем Neoplan. Трое скончались на месте, две женщины умерли в больнице

Автобус выглядит так, словно внутри него произошел взрыв. Перед отсутствует. Приборная панель вывернута наизнанку, над ней висит беспомощно изогнутый руль, из салона резко пахнет водкой. Среди громоздящихся одно на другое кресел видны раздавленные ящики со спиртным.

- Найти организовавшего рейс в Черкесск перевозчика будет нелегко: владелец автобуса погиб в аварии, путевой лист не нашли. Но отыщем в конце концов. Есть еще одна проблема - разбит тахограф, отмечающий пройденный автобусом путь, где и на сколько тот делал остановки. Эта информация может пролить свет на причину ДТП. Как правило, подобные трагедии происходят из-за усталости водителей - те становятся невнимательными и совершают ошибки. А устают шоферы от несоблюдения режима труда и отдыха. То есть сменяют друг друга за рулем не вовремя. Большинство перевозчиков за этим следят, но не все, - рассказал руководитель управления Ространснадзора по Воронежской области Ярослав Асташов.