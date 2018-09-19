Ространснадзор проверит владельцев столкнувшихся на М-4 "Дон" автобусов

Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков, автобусы которых столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Уже установлено, что они осуществляли заказные перевозки. Как отмечается в сообщении Ространснадзора, "перевозка была заказная, застрахована".

По предварительной информации, ДТП произошло около 20:10 по московскому времени на 525 километре трассы М-4 "Дон" возле села Рогачевка. Столкнулось два автобуса "Вольво" и "Неоплан". В результате столкновения пять человек погибли. Ранено более 30, все они госпитализированы. Детей среди пассажиров не было.