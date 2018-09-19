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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опасная ячейка

Срок получили восемь экстремистов
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7672 (209)
Бабушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор восьмерым членам подпольного движения "Таблиги Джамаат", которое признано экстремистским и запрещено в России.

Исламбека Камчыбекова, Шакира Кожамкулова и Каныбека Суйундука приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима, признав виновными по части 1 статьи 282.2 УК РФ - в организации деятельности общественного или религиозного объединения, или другой организации, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете в связи с экстремистской направленностью.

Фигурантам дела о пытках в колонии продлили арест

Следствие считает, что эти трое фигурантов уголовного дела организовали ячейку "Таблиги Джамаат", запрещенную Верховным судом РФ еще в 2009 году. По данным ФСБ, по Москве и Московской области руководили структурой иностранные эмиссары, которые нелегально проникали в нашу страну.

Причем для участников этой организации были организованы учения в специальных лагерях в Афганистане и Пакистане.

Еще пятеро осужденных, Бекзод Бакиров, Ганыбек Кубатов, Ахмет Джумаев, Зуфар Мустафин и Айрат Усманов, которые признаны судом только участниками такой запрещенной организации, получили по четыре года лишения свободы. Отбывать наказание они также будут в колонии общего режима.

Ранее были вынесены приговоры шестерым предполагаемым участникам "Таблиги Джамаат".

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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А Мосгорсуд вчера признал законным заочный арест уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова - предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга.

Напомним, теракт был совершен в апреле 2017 года. Взрыв в вагоне устроил смертник Акбаржон Джалилов. Его жертвами стали 15 человек. По словам следователя, где именно сейчас находится Мухтаров, пока не установлено.

Движение "Таблиги Джамаат" было запрещено по просьбе Генеральной прокуратуры.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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