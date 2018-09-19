Бабушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор восьмерым членам подпольного движения "Таблиги Джамаат", которое признано экстремистским и запрещено в России.

Исламбека Камчыбекова, Шакира Кожамкулова и Каныбека Суйундука приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима, признав виновными по части 1 статьи 282.2 УК РФ - в организации деятельности общественного или религиозного объединения, или другой организации, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете в связи с экстремистской направленностью.

Следствие считает, что эти трое фигурантов уголовного дела организовали ячейку "Таблиги Джамаат", запрещенную Верховным судом РФ еще в 2009 году. По данным ФСБ, по Москве и Московской области руководили структурой иностранные эмиссары, которые нелегально проникали в нашу страну.

Причем для участников этой организации были организованы учения в специальных лагерях в Афганистане и Пакистане.

Еще пятеро осужденных, Бекзод Бакиров, Ганыбек Кубатов, Ахмет Джумаев, Зуфар Мустафин и Айрат Усманов, которые признаны судом только участниками такой запрещенной организации, получили по четыре года лишения свободы. Отбывать наказание они также будут в колонии общего режима.

Ранее были вынесены приговоры шестерым предполагаемым участникам "Таблиги Джамаат".

А Мосгорсуд вчера признал законным заочный арест уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова - предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга.

Напомним, теракт был совершен в апреле 2017 года. Взрыв в вагоне устроил смертник Акбаржон Джалилов. Его жертвами стали 15 человек. По словам следователя, где именно сейчас находится Мухтаров, пока не установлено.

Движение "Таблиги Джамаат" было запрещено по просьбе Генеральной прокуратуры.