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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сняли мантию

Судью подозревают в помощи взяточникам
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7672 (209)
Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела несколько жалоб на лишение мантий судей из регионов и их уголовное преследование.

Мировой судья судебного участка N 1 по Кировскому судебному району города Казани Эльмира Зиганшина подозревается в противоправных действиях сразу по нескольким статьям, в том числе в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц с использованием служебного положения.

Весной этого года региональная квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение против нее уголовного дела. На руках у следователей оказались свидетельские показания на судью людей, которые уже проходят обвиняемыми по делам о взяточничестве. Выступая на обсуждении ее жалобы на решение коллег из региона, она пояснила, что все доводы следствия голословны и являются оговором.

Кроме того, она утверждала, что сотрудники правоохранительных органов оказывали на нее давление во время допросов и пытались угрожать. При рассмотрении жалобы Зиганшина участвовала в процессе по видео-конференц-связи. Но ее эмоциональность заметно ощущалась и в Москве. Доводы и эмоции не убедили судей ВККС, которые подтвердили решение снять с Зиганшиной мантию, а дело передать следователям.

Бастрыкин возбудил против судьи дело по подозрению в мошенничестве

По другой жалобе мирового судьи в отставке судебного участка N 25 Нагатинского судебного района города Москвы Светланы Смагиной следователи подозревают ее в посредничестве при получении взятки.

Столичная ККС решила лишить ее статуса судьи в отставке. Но она не согласилась с таким решением и обратилась в ВККС.

По ее словам, в конце прошлого года она вызвалась помочь своему знакомому в примирении со следователем, но во время деловой встречи ее попросили передать пакет третьему участнику беседы. Позже выяснилось, что в пакете лежали деньги, о чем Смагина не знала. Она настаивала, что даже не притрагивалась к свертку.

"На записи видеокамер в материалах дела видно, что я не брала пакет с деньгами", - заявила она на заседании в ВККС. Представитель СКР сообщил, что сейчас дело против Смагиной переквалифицировали.

По данным ВККС России, в жалобах на уголовное дело против судей большинство получает отказ

И это обстоятельство смутило главу ВККС Николая Тимошина. Он поинтересовался у представителя СКР, который просил дать согласие на возбуждение дела по составу "Посредничество при передаче взятки", а не по "Мошенничеству", почему так произошло. Но внятного ответа не получил.

Члены ВККС удовлетворили жалобу Смагиной и отменили акт региональной коллегии судей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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