В Москве задержана крупнейшая банда, владевшая подпольными казино

В Москве силовики ликвидировали одно из крупнейших организованных преступных сообществ, которое специализировалось на организации подпольных казино.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова:

- Следственными органами ГСУ СК по Москве совместно с коллегами из ФСБ И МВД ликвидирована преступная группа, которая долгое время занималась организацией незаконного игорного бизнеса на территории столицы.

По словам представителя СК, в ходе спецоперации пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек. Их сейчас проверяют на причастность к совершенным преступлениям. Следователи планируют предъявить обвинения 47 задержанным. И попросить для них меры пресечения - для кого камеру в СИЗО, а для кого - домашний арест. По остальным проверка продолжается, и, вероятно, число обвиняемых вырастет.

Незаконный финансовый оборот подпольных казино исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц

Задержан главарь преступного сообщества. Его фамилия Бажанов, рассказала Иванова. По версии следствия, начиная с мая 2016 года члены преступного сообщества под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "Гринбет", "Юнионбет", "Винлайн", незаконно проводили азартные игры "вне игорных зон с использованием игрового оборудования".

Представитель следственного ведомства поделилась некоторыми деталями расследования, которое может оказаться очень громким. Так, в преступном сообществе была строгая конспирация, когда рядовые члены не знали своих начальников, связь с шефами была только "посредством современной IP-телефонии и мессенджеров". Ну, а самого руководителя преступной организации знал лишь весьма ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных коллег по "бизнесу".

По подсчетам следствия, незаконный финансовый оборот подпольных казино исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц.

Главари сети подпольных столичных казино жили в самых дорогих загородных поселках Подмосковья, передвигались на машинах премиум-класса с сопровождением, летали на частных самолетах.

- По этим фактам Главным следственным управлением по Москве возбуждено уголовное дело. Также в одном производстве объединено 12 уголовных дел об организации незаконной игорной деятельности, - сказала Юлия Иванова.