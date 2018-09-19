В Подмосковье 13 мужчин напали на предпринимателя

Криминальная история в духе 90-х годов прошлого века произошла вчера в подмосковном Солнечногорске. Местный предприниматель заехал в торговый центр в поселке Ржавки, закупил все необходимое и погрузил в припаркованную возле ТЦ "Газель". Но когда хотел тронуться, дорогу ему преградила группа из примерно 20 мужчин - в основном, выходцы из Средней Азии и Кавказа. По их словам, предпринимателю следовало заплатить им, чтобы беспрепятственно уехать.

Коммерсант платить отказался и позвонил "02". Пока "братки" пытались угрозами и шантажом его заставить все-таки заплатить, подоспели стражи правопорядка.

"В дежурную часть обратился коммерсант и сообщил, что на парковке торгового комплекса группа мужчин угрожает ему оружием и препятствует перевозке грузов. Приехавшие по вызову сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии СОБР "Булат" задержали 13 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет", - рассказала "Российской газете" представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Причем подъехавших сначала местных полицейских налетчики совсем не испугались и даже прогнали их. Поэтому пришлось вызывать в подкрепление "собровцев". С теми невежливо поступить уже не удалось. 13 человек были задержаны на месте преступления и доставлены в отдел полиции, остальные разбежались.

"Это случай махрового рэкета из 90-х", - охарактеризовала произошедшее Татьяна Петрова.

Кстати, большинство задержанных оказались гражданами среднеазиатских государств.

В отношении 12 вымогателей были составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство, и они были отпущены. А вот у одного из нападавших при себе был обнаружен пистолет Макарова и патроны к нему. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили в СИЗО.