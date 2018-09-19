Видео: В Москве раскрыта крупнейшая сеть подпольных казино

В Москве задержаны более 100 членов организованной преступной группы (ОПГ), организовавших сеть подпольных игровых клубов. При этом злоумышленники прикрывались вывеской легальных букмекерских контор. Об этом в среду сообщила старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК России Юлия Иванова.

По ее словам, следственные органы совместно с оперативниками из ФСБ и МВД ликвидировали одно из крупнейших организованных преступных сообществ, долгое время занимавшееся незаконным игорным бизнесом на территории столицы. В ходе спецоперации была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино.

По версии следствия, с мая 2016 года члены ОПГ под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО "Панорама", работающей под вывесками "Гринбет", "Юнионбет" и "Винлайн", незаконно проводили азартные игры вне игорных зон с использованием игрового оборудования.

Оборот криминального бизнеса исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц. Отмечается, что лидеры преступного сообщества проживали в престижных подмосковных поселках, передвигались на автомобилях премиум-класса, в сопровождении охраны, летали на частных самолетах.

"В преступном сообществе существовала строгая конспирация: руководителя знал только ограниченный круг доверенных и приближенных лиц, другие члены ОПГ, чьи роли были четко распределены, в тайны руководства криминального бизнеса не посвящались, связь осуществлялась посредством IP-телефонии и мессенджеров", - рассказали в Следственном комитете.

Было проведено более 80 обысков, по подозрению в причастности к совершенным ОПГ преступлениям задержаны около 100 человек. 47-ми подозреваемым в ближайшее время планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста в зависимости от их роли и вклада в "преступный бизнес". В том числе в СИЗО, вероятно, будет отправлен главарь преступного сообщества по фамилии Бажанов.

В отношении остальных лиц проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту организации преступного сообщества. В одно производство объединено 12 уголовных дел, возбужденных по факту незаконной организации и проведении азартных игр.

