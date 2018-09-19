На Сахалине впервые за пять лет произошло массовое отравление шаурмой

В Южно-Сахалинске 23 человека попали в больницу, отравившись некачественной шаурмой. Это первое массовое отравление за последние пять лет.

Любителей фастфуда начали отправлять в стационар с 15 сентября. Все они купили закуску в одной торговой точке.

- Мы проводим эпидемиологическое расследование и готовим материалы о приостановке деятельности индивидуального предпринимателя, - сообщила ТАСС начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Наталья Карташова.

Ведомство подаст иск в суд, когда станут известны результаты экспертизы.