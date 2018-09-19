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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Цветы вместо отмычки

К 4 годам колонии приговорен вор с богатой фантазией
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7672 (209)
Дело о необычной квартирной краже рассмотрел накануне Благовещенский городской суд. На скамье подсудимых оказался один из трех молодых людей, которые подошли к своему "ремеслу" не банально, а с фантазией. На кражу злоумышленники отправились не в черных масках и с набором отмычек, а в своей обычной одежде, прихватив лишь красивый букет цветов.

"В отдел полиции "Благовещенский" поступило сообщение от пострадавшего о том, что из квартиры на пятом этаже многоэтажного жилого дома похищено 5 млн рублей", - рассказали в пресс-центре МВД России.

Прибывшие на место преступления сыщики не обнаружили следов взлома. Видеокамер поблизости не оказалось, но зато поквартирный опрос дал первую зацепку.

Соседи рассказали, что видели влюбленного молодого человека, которого с букетом цветов автокран поднял на уровень примерно пятого этажа.

Оперативники угрозыска достаточно быстро нашли "Ромео". "Было установлено, что к преступлению причастны трое жителей Благовещенска и Благовещенского района. Подозреваемые были задержаны и заключены под стражу", - рассказали в пресс-центре МВД.

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В ходе следствия и судебного заседания было установлено, что обвиняемый (фамилия не называется) подыскал автомобиль с вышкой для доступа на лоджию квартиры, расположенной на 5-м этаже. В это же время его сообщник приобрел букет цветов. Водителю автогидроподъемника преступники сообщили, что таким способом один из них желает помириться с любимой девушкой.

В итоге третий мужчина на глазах у всего дома стал подниматься на автокране. При этом многие даже умилялись, когда смотрели на "влюбленного", не подозревая о его истинных намерениях. Злоумышленник проник в квартиру, оставил там цветы, а взамен забрал 5 млн рублей.

На похищенные деньги преступники приобрели 3 автомобиля, дорогие мобильные телефоны и другое имущество. В ходе следствия машины были изъяты.

Суд в итоге назначил идейному вдохновителю кражи наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовные дела в отношении других соучастников были выделены в отдельное производство и в настоящее время уже готовятся к рассмотрению в суде.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск
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