В ЕАО осудили организаторов казино

В Еврейской автономной области суд вынес приговор членам преступной группы, занимавшейся организацией и проведением азартных игр через Интернет (пункт "а" части 3 статьи 171.2 УК РФ).

Следователи установили, что незаконный бизнес действовал в Биробиджане с марта 2015 по июль 2017 года. Сообщники "работали" в помещении, замаскированном под интернет-кафе. Руководил действиями 36-летний местный житель.

"В июле 2017 года деятельность группы пресекли сотрудники региональных управлений СКР и МВД", - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЕАО.

Под тяжестью доказательств подозреваемые были вынуждены признать вину. При этом два участника группы заключили досудебные соглашения, и их дела выделили в отдельные производства.

Одного из подсудимых приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, остальных - к году и десяти месяцам. Все будут отбывать наказание условно с испытательным сроком на два года.