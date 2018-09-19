Бастрыкин поручил проверить данные об угрозах коллекторов ветерану ВОВ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам Татарстана провести доследственную проверку по факту угроз 92-летнему ветерану, поступавших от коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Как уточнили в ведомстве, информация о "противоправных действиях" коллекторов в отношении ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в Казани, поступила в ходе мониторинга сообщений СМИ. В сюжете федеральных каналов появилась информация о том, что почетный гражданин города якобы задолжал 40 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Помимо периодических отключений электричества и водоснабжения, для взыскания долга коммунальщики привлекли неназванное коллекторское агентство.

- Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить все изложенные в сюжете обстоятельства и дать правовую оценку действиям представителей коллекторского агентства, - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как ранее писала "РГ", у почетного гражданина Казани Юрия Величко действительно накопился долг за услуги ЖКХ. По его словам, он ежемесячно выносил плату, однако исключал из нее услуги, которые не получал.

На защиту ветерана встала мэрия Казани. Городские власти погасили долг фронтовика, а глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев при личной встрече извинился перед ним за возникшую ситуацию. Кроме того, за отключение электроснабжения в квартире ветерана был отстранен от должности гендиректор управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района.

В мэрии также уточнили, что проводят проверку по данному инциденту. Аналогичную проверку также начала прокуратура Татарстана. По данным надзорного ведомства, уже опрошены должностные лица управляющей компании и изучается необходимая документация.