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19.09.2018 14:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове скончался обвиненный в коррупции чиновник

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове умер председатель комитета социальной защиты населения Дмитрий Бунин, находившийся под домашним арестом. Чиновник обвинялся в незаконном получении 1 миллиона 60 тысяч рублей от поставщиков детского питания.

В пресс-службе УФСИН по Саратовской области сообщили, что родственники чиновника проинформировали уголовно-исполнительную инспекцию о его экстренной госпитализации. В больницу Дмитрия Бунина привезла скорая помощь вечером во вторник, меньше чем через сутки он скончался.

Фото: Сергей Метелица/ТАСС
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Как уже сообщала "РГ", в конце августа председатель комитета соцзащиты населения Саратова областного министерства социального развития был задержан сотрудниками УФСБ и СК. По версии следствия, это произошло после получения им последней части взятки в 260 тысяч рублей.

Ранее сам Бунин рассказывал саратовским журналистам, что в комитете соцзащиты прошли обыски и выемка документов по другому уголовному делу депутата областной думы Андрея Беликова, задержанного по подозрению в хищении средств, выделявшихся транспортным предприятиям на перевозку льготников. В начале августа депутат был взят под стражу.

В следственном управлении по Саратовской области СК отказались комментировать, может ли повлиять на ход расследования по делу о хищении средств за перевозку льготников скоропостижная смерть чиновника, и посоветовали обратиться с официальным запросом в СК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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