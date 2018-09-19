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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии три человека погибли в крупной аварии

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Салаватском районе Башкирии три человека погибли в аварии с участием двух грузовиков и легкового автомобиля Mercedes-Benz.

Фото: Управление ГИБДД МВД по РБ
В Башкирии четыре человека погибли в аварии с фурой

Как сообщили "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло на 1613 километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск. На данный момент известно лишь то, что столкновение произошло между двумя автомобилями (легковушка Mercedes-Benz, грузовой фургон Hyundai), следующими попутным курсом и грузовиком Iveco, который двигался по встречной полосе. От удара Mercedes-Benz загорелся, а фургон перевернулся.

- В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Женщину и подростка, которые также находились в Mercedes-Benz, увезли в больницу. Водители грузовиков не пострадали, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Личности участников ДТП устанавливаются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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