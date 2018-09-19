В Чувашии будут судить укравшую деньги "поклонницу" группы Би-2

20-летняя жительница Владимирской области предстанет перед судом за кражу денег с банковских карт.

Под предлогом покупки товаров через интернет мошеннице удалось завладеть реквизитами банковских карт продавцов и снять с них деньги в сумме 7070 рублей и 9000 рублей. В одном из эпизодов она покупала подгузники, в другом - билеты на концерт группы "Би-2".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в отношении девушки выдвинуто обвинение и дело по статье "кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину" передано в суд Чувашии.

За совершение этого преступления "поклоннице" популярной рок-группы может грозить уголовное наказание до 5 лет лишения свободы.

