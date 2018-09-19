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19.09.2018 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске двух полицейских осудили за инсценировку преступления

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии за инсценировку преступления осудили 30-летнего заместителя начальника одного из отделов полиции Ижевска и 29-летнего оперуполномоченного. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

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В июле 2015 года первый из них задержал на улице случайного прохожего и подкинул ему револьвер, используя который тот якобы совершил разбойное нападение на гражданина, роль которого играл знакомый полицейского. Оперуполномоченный также помогал в инсценировке.

После этого полицейский привез задержанного в отделение, а псевдопотерпевшего отправил в дежурную часть, чтобы тот заявил о случившемся и дал следователю ложные показания. На основании этого в отношение задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России ("Разбой с применением огнестрельного оружия").

Выглядело это все так, как будто двое полицейских "по горячим следам" раскрыли преступление. Задержанному даже назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, однако следователям все-таки удалось разоблачить преступников.

- Данный факт был выявлен в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками республиканского УФСБ и Оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе регионального МВД.

По данным правоохранителей, в октябре 2016 года указанные лица были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В итоге заместителя начальника отдела полиции обвинили по пункту "в" части 3 статьи 286 и части 1 статьи 222 УК России ("Превышение должностных полномочий, повлекших причинение тяжких последствий, и незаконное хранение огнестрельного оружия"), оперуполномоченного - по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России ("Пособничество превышению должностных полномочий"), а подставного потерпевшего - по статье 306 ("Заведомо ложный донос"). Первый из них получил четыре года и два месяца тюрьмы, второй - три года лишения свободы. Псевдопотерпевшего освободили от наказания из-за истечения сроков давности расследования.

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