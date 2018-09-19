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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дикость

В Казани ветерану ВОВ отключили свет за долги и угрожали паяльником
Текст: Сергей Тарасов
Российская газета - Федеральный выпуск №7672 (209)
Прошедшему войну 91-летнему фронтовику из Казани Юрию Величко управляющая компания, невзирая на его заслуги и почтенный возраст, отключила на неделю электричество. Пенсионер долго боролся в одиночку и обратился за помощью только тогда, когда ему начали откровенно угрожать.

Юрий Величко ушел воевать, будучи подростком. Он стал партизаном в Брянской области, после чего попал в восьмую штурмовую инженерно-саперную бригаду Белорусского фронта. После войны трудился на различных оборонных предприятиях, а в 1956 году оказался в Казани. В квартире в доме на улице Лядова он живет уже 43 года. Как уверяет сам ветеран, он всегда исправно платил за жилищно-коммунальные услуги, в квартире установлены счетчики. Его показания регулярно приходит снимать и передавать в управляющую компанию "ЖКХ Авиастроительного района Казани" социальный работник.

Но есть один нюанс: Юрий Величко платил сумму, которую досконально рассчитывал сам и называл обоснованной. У ветерана хранятся две увесистые толстые папки, куда он аккуратно записывал свои формулы. Только его расчеты расходились с теми, что предоставляли коммунальщики.

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В результате у ветерана начал копиться долг, а вместе с ним росли и пени за просроченные платежи. Первым делом управляющая компания вывесила на двери подъезда объявление, в котором фронтовика назвали злостным должником, а когда это не помогло, отключили ему в квартире электричество. Без света пенсионер прожил десять дней, после чего провода снова соединили. Но после этого управляющая компания начала действовать другими методами.

- Ко мне направили коллекторов. Звонят мне в дверь, открываю, а на пороге стоят два таких здоровых мужика. Говорят: "Давай деньги". Потом начали угрожать мне - мол, паяльник в одно место воткнут! Я этим ребятам говорю: зря пугаете. Я в жизни видел что-то гораздо хуже вашего паяльника. Ко мне приходили, оскорбляли, унижали, угрожали, - поделился Юрий Величко.

Как оказалось, городские власти долгое время об этой ситуации ничего не знали. Вмешались чиновники только тогда, когда о ветеране стали писать СМИ и в соцсетях. Разразился скандал, первым результатом которого стало увольнение директора управляющей компании. Хотя он пытался оправдаться тем, что действовал строго в рамках закона, якобы юридически ветеран - обычный должник, как сотни таких же, кто не платит по счетам. После этого за фронтовика погасили все долги, а к нему с извинениями приехал глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев. Он пояснил, что эту проблему решили бы давно, если бы ветеран не молчал. Также он пообещал выяснить, почему о сложившейся ситуации властям не сообщил социальный работник, который навещает фронтовика.

Разобраться в ситуации пообещал и замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, назвавший произошедшее дикостью.

Происшествия Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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