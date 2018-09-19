В Нижегородской области разбился МиГ-31

В Нижегородской области недалеко от города Кулебаки разбился истребитель МиГ-31.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, самолет взлетел с авиабазы "Саваслейка", на которой дислоцирован филиал Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

Истребитель выполнял плановый учебный полет, экипаж успел катапультироваться.

В соцсетях уже появились первые фотографии с места происшествия. Судя по ним, территория вокруг оцеплено сотрудниками МЧС, сам самолет полностью сгорел.