В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31

В Нижегородской области недалеко от города Кулебаки разбился истребитель МиГ-31. Благодаря действиям пилотов жертв и разрушений удалось избежать.

Оба пилота - инструктор и курсант - успели катапультироваться и сообщили о ЧП на базу. Их оперативно эвакуировали, жизни военнослужащих ничего не угрожает.

На месте аварии работает комиссия минобороны, которая должна установить причины аварии. Также туда прибыли военные следователи Нижегородского гарнизона. По предварительным данным, причиной крушения МиГ31, скорее всего, стала техническая неисправность.

Истребитель упал недалеко от поселка Молочная Ферма. "Видимо, пилоты еще в воздухе поняли, что возникла внештатная ситуация, и решили увести машину подальше от жилых домов", - рассказала "РГ" жительница Кулебак Светлана.

Этого же мнения придерживаются и другие очевидцы. "Да, так и было, самолет летел в сторону дома моих родителей, летчики его направили в другую сторону, сами катапультировались, и самолет упал! Моя мама видела все происходящее своими глазами", - написала в соцсети Кристина Ларькина.