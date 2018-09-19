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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не до улыбок

Вице-мэру грозит взыскание за усмешку над проблемами жителей
Текст: Наталья Саванкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7672 (209)
Скандал разгорелся в мэрии Пензы. Депутат Ирина Воронина на сессии поставила вопрос ребром: почему жители вынуждены вывозить мусор за собственный счет, хотя они исправно оплачивают эту услугу и вправе рассчитывать на ее исполнение. Чиновник мэрии в ответ только рассмеялся.

В поселке Нефтяник, где, несмотря на название, нет олигархов, в основном на рабочей окраине проживают пенсионеры и рядовые граждане, много лет вообще не убираются территории. Это привело к тому, что на пустырях стали образовываться несанкционированные свалки.

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- Мы бы рады сами прибраться в поселке, но у нас нет возможности вывезти мусор, до городской свалки - не ближний путь, а нанять машину стоит дорого. Поэтому мы обратились к нашему депутату с просьбой помочь нам организовать вывоз мусора, - говорит жительница поселка Нефтяник Татьяна Веретенкина.

Ей и невдомек, какие страсти разгорелись после этого обращения. Поведение Юрия Ильина обсудили сначала на депутатской комиссии по этике, но, как выяснилось, они не могут приструнить чиновника, хотя в мэрии есть свой кодекс об этике муниципального служащего. Его приняли еще в 2011 году и убрали на полку. Между тем, как предписывает принятый кодекс, все чиновники администрации Пензы от клерка до мэра обязаны "воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации". Об этом депутаты и решили напомнить исполнительной власти. Слово осталось за мэром, только он вправе применить дисциплинарное взыскание. Правда, в мэрии пока ни разу не сопоставляли поведение своих служащих с эталоном, то есть с кодексом.

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