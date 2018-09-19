В Прикамье задержали грабившего женщин пациента больницы

Завершилось следствие в отношении неоднократно судимого жителя Перми, которого обвиняют в грабежах.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемый совершал преступления будучи пациентом одной из больниц Губахи.

Одной из его жертв стала 62-летняя женщина, у которой он пытался вырвать из рук сумку. Женщина оказывала грабителю активное сопротивление, но получила от него несколько ударов по лицу и туловищу.

Задержать преступника удалось во время совершения второго преступления, когда он пытался отнять сумку у 58-летней жительницы Губахи. Крик женщины услышали находившиеся поблизости сотрудники ГИБДД, при этом они увидели бегущего по улице мужчину.

Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.