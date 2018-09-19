Жителя Башкирии оштрафовали за дебош в самолете

Жителю Башкирии назначили штраф в 150 тысяч рублей за дебош на борту самолета. Об этом "РГ" сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, 12 июня мужчина летел из Москвы в Уфу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он приставал к сидящему рядом пассажиру, толкал его, складывал на соседний столик мусор. А затем, сняв обувь, положил ноги на подлокотники расположенного впереди кресла. На замечания пассажиров и бортпроводников пьяный мужчина отвечал нецензурной бранью.

В итоге командир самолета был вынужден вынести беспокойному клиенту письменное предупреждение о необходимости прекратить нарушать правила поведения пассажиров на борту воздушного судна.

Когда дебошира вызвали в суд, он полностью признал свою вину и даже раскаялся.

- Уфимский районный суд признал жителя Башкирии виновным в преступлении, совершенном на воздушном судне, по статье "Хулиганство" и назначил штраф в 150 тысяч рублей в доход государства. Транспортная прокуратура проконтролирует реальное исполнение судебного решения, - уточнила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.