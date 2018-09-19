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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Башкирии осудили за похищение главы района

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Чишминский районный суд в Башкирии осудил 51-летнего местного жителя за похищение главы района и его брата - главы сельсовета.

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В ноябре 2017 года мужчина пригласил к себе в гараж главу Чишминского сельсовета якобы для того, чтобы показать свое новое изобретение - печь-паровоз. Но в итоге наставил на чиновника револьвер системы "Наган" и надел тому на шею  удавку из троса, замаскировав его шарфом. Все это преступник записывал на камеру, сообщили в прокуратуре республики.

Также суд установил, что мужчина закрепил на поясе жертвы макет взрывного устройства и вместе с ним отправился в дом главы Чишминского района. Угрожая убить их обоих, чишминец потребовал у чиновника шесть миллионов рублей. Для придания веса своим словам подсудимый заявил, что у него есть сообщники. Уже на суде выяснилось, что мужчина нанял таксиста, который следовал за его автомобилем на некотором расстоянии, тогда как чиновникам злоумышленник говорил, что в такси сидят его подельники.

В итоге в тот же день глава района собрал у знакомых и отдал вымогателю свыше одного миллиона рублей, а на следующие сутки - еще 1,7 миллиона рублей. Только после этого чишминец отпустил братьев-чиновников, пригрозив, что если они обратятся в полицию, он с ними расправится.

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Лишь через несколько дней чиновники сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали и изъяли у него часть похищенной суммы. Остальное обнаружили у односельчанина, который получил их в счет оплаты долга.

Мужчине предъявили обвинение в незаконном обороте оружия, лишении свободы с применением оружия в отношении двух лиц, а также в разбое в особо крупном размере.

- Подсудимый частично признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщила старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова.

Адвокат подсудимого намерен обжаловать приговор.

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