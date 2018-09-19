Под Читой два человека погибли при крушении мотодельтаплана

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного воздушного судна – мотодельтаплана - в поселке Каштак в Забайкальском крае, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в спасательных службах.

ЧП произошло вечером 19 сентября. По рассказам очевидцев, мотодельтаплан загорелся в воздухе во время полета. Через непродолжительное время летательный аппарат потерял управление и врезался в землю.

В экстренных службах подтвердили гибель двух человек – пилота и пассажира.

На месте крушения выехала полиция.