В Сибири при поддержке спецназа ликвидировали нарколабораторию

В Новосибирске ликвидировали нарколабораторию, из которой "синтетика" поставлялась в ряд регионов России. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, стражи порядка изъяли 164 килограмма опасного вещества a-PVP.

В крупной лаборатории "трудились" трое сибиряков в возрасте от 19 до 24 лет, старший был организатором и координатором сбыта наркотиков. Группа распространяла наркотики не только в розницу, но и оптовыми партиями, с помощью закладок и сообщений в интернете. Два товарища помладше, приехавшие из районов области, производили, фасовали и хранили товар. Сама лаборатория располагалась в подземном помещении.

- При обыске была обнаружена лабораторная посуда и оборудование, контейнеры с веществом различных цветов в сухом состоянии, бочки, канистры с жидком веществом, многочисленные коробки с муравьиной кислотой, электронные весы, упаковочный материал, а также реагенты, предназначенные для изготовления наркотических средств, - отметили в пресс-службе ведомства. - Кроме того, при обследовании гаража, расположенного в Новосибирске, сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще около 30 емкостей для хранения наркотиков, а также ингредиенты и прекурсоры, необходимые для их изготовления.

Двое изготовителей наркотиков были задержаны на выходе из лаборатории при поддержке отряда спецназа "Гром", организатора же правоохранители схватили возле его дома. Возбуждено уголовное дело по статье УК о покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, подозреваемые взяты под стражу. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.