В Дагестане ликвидировали фабрику по печати фальшивых рублей

В Дагестане сотрудники полиции ликвидировали фабрику по производству фальшивых денег. В результате оперативных мероприятий в Махачкале и Каспийске изъято поддельных пятитысячных купюр на сумму около 30 миллионов рублей.

В результате обысков также обнаружены заготовки для полиграфической печати фальшивок на сумму более 100 миллионов рублей.

"Изъято оборудование. в том числе клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, принтер и другое", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по статье 186 УК России - "изготовление и сбыт поддельных денег". Задержано двое подозреваемых. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию других членов преступной группы.

Напомним, что в начале сентября из-за массового вброса фальшивых купюр некоторые банки перестали принимать в терминалы пятитысячные банкноты. Ограничения коснулись не всех банкоматов, а только производителя NCR, и только тех из них, что оснащены старыми устройствами проверки купюр. При этом разыскать сбытчиков фальшивок будет довольно сложно, так как внесенные в банкомат купюры перемешиваются, и потребуется время, чтобы отследить, кто внес настоящие, а кто фальшивые деньги.