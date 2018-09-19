В ущелье Северной Осетии скончался турист из США

В Северной Осетии спасатели эвакуируют тело туриста из США, который скончался в ущелье Зариу, где находился во время поездки на отдыхе.

Известно, что 55-летнему иностранцу стало плохо недалеко от селения Джимара Пригородного района Северной Осетии. О происшествии сообщили спасателям, однако, когда группа сотрудников МЧС выдвинулась на помощь, поступила информация о смерти туриста.

- Инцидент произошел в ущелье Зариу на высоте трех километров над уровнем моря, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Северной Осетии Юлия Старченко. - Сейчас на место происшествия прибыла группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они эвакуируют тело погибшего гражданина США. Проведение операции затрудняет сложный горный рельеф.

Обстоятельства и причины гибели туриста неизвестны. После спуска на равнину спасатели планируют передать тело сотрудникам следственного комитета, которые будут проводить проверку обстоятельств смерти мужчины.