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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ущелье Северной Осетии скончался турист из США

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии спасатели эвакуируют тело туриста из США, который скончался в ущелье Зариу, где находился во время поездки на отдыхе.

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Известно, что 55-летнему иностранцу стало плохо недалеко от селения Джимара Пригородного района Северной Осетии. О происшествии сообщили спасателям, однако, когда группа сотрудников МЧС выдвинулась на помощь, поступила информация о смерти туриста.

- Инцидент произошел в ущелье Зариу на высоте трех километров над уровнем моря, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Северной Осетии Юлия Старченко. - Сейчас на место происшествия прибыла группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они эвакуируют тело погибшего гражданина США. Проведение операции затрудняет сложный горный рельеф.

Обстоятельства и причины гибели туриста неизвестны. После спуска на равнину спасатели планируют передать тело сотрудникам следственного комитета, которые будут проводить проверку обстоятельств смерти мужчины.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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