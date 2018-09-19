Автомобиль протаранил автобусную остановку в Ленинградской области

Автомобиль Skoda с псковскими номерами протаранила автобусную остановку в Ленинградской области. Инцидент произошел на первом километре автодороги Торфяное - Коргузи в Гатчинском районе накануне около семи вечера.

Водитель не справилась с управлением во время обгона и протаранила автобусную остановку. В результате случившегося пострадали два человека, передает РИА Новости.

Двое пешеходов, 58-летняя женщина и 57-летний мужчина, получили травмы средней степени тяжести. Другие подробности ДТП выясняются.