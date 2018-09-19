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19.09.2018 04:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Автомобиль протаранил автобусную остановку в Ленинградской области

Автомобиль Skoda с псковскими номерами протаранила автобусную остановку в Ленинградской области. Инцидент произошел на первом километре автодороги Торфяное - Коргузи в Гатчинском районе накануне около семи вечера.

Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress.ru
Появилось видео ДТП, в которое попал Дима Билан

Водитель не справилась с управлением во время обгона и протаранила автобусную остановку. В результате случившегося пострадали два человека, передает РИА Новости.

Двое пешеходов, 58-летняя женщина и 57-летний мужчина, получили травмы средней степени тяжести. Другие подробности ДТП выясняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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