На окраине Петербурга дважды сбили пешехода

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых 57-летнего мужчину сбили дважды: вначале на него наехал легковой автомобиль, потом пешеход попал под колеса грузовика.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла на 684-м километре Московского шоссе между поселком Ленсоветовский и микрорайоном Купчино. Вначале пешехода сбил автомобиль Renault Logan, за рулем находился мужчина 1991 года рождения. Затем на него наехал крупнотоннажный грузовик Scania.

Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.