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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На окраине Петербурга дважды сбили пешехода

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых 57-летнего мужчину сбили дважды: вначале на него наехал легковой автомобиль, потом пешеход попал под колеса грузовика.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина скончался на месте происшествия.

В Заполярье пьяный подросток за рулем устроил ДТП с жертвами

Трагедия произошла на 684-м километре Московского шоссе между поселком Ленсоветовский и микрорайоном Купчино. Вначале пешехода сбил автомобиль Renault Logan, за рулем находился мужчина 1991 года рождения. Затем на него наехал крупнотоннажный грузовик Scania.

Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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