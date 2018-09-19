В Санкт-Петербурге учительницу обвинили в избиении школьника учебником. Но история оказалась неоднозначной.

В Санкт-Петербурге новый образовательный скандал. Ученик школы № 111 попал в больницу после занятий. У 13-летнего мальчика диагностировали сотрясение мозга. На наводящие вопросы врачей школьник ответил, что его ударила учебником учительница немецкого языка.

- Больница отправила телефонограмму в полицию, при районной администрации сразу же была образована комиссия для расследования обстоятельств случившегося.

Пока ясно одно: инцидент был, школьник получил удар учебником на уроке. Но с большой вероятностью педагог ученика не избивала, - сообщила "РГ" пресс-секретарь администрации Калининского района Санкт-Петербурга Юлия Лебединова.

Скорее всего, педагог ученика не избивала

Учительнице, оказавшейся в центре скандала, около 50 лет, по профессии она лингвист, в школе работает с начала сентября. Педагог не должна была вести уроки в этом классе, ее попросили заменить отсутствующего учителя.

13-летние подростки, увидев незнакомого педагога, показали все, на что способны: они плевались, кидались бумажками. Женщина пыталась их урезонить и случайно, поворачиваясь, задела одного из мальчишек. Все это проверяющим из районной комиссии рассказали сами школьники, подтвердили и родители пострадавшего мальчика, которые, кстати, не имеют ни к школе, ни к педагогу никаких претензий.

Примечательно, что сама учительница не смогла дать показаний. Из-за стресса на фоне скандала у нее резко ухудшилось самочувствие, и сейчас женщина находится в больнице. Коллегам педагог уже сообщила: после случившегося в школе она больше работать не будет.

Тем не менее говорить, что вопрос исчерпан, преждевременно. Как только учительницу выпишут, ей придется объясняться с комиссией и полицейскими.