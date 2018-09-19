В Заполярье пьяный подросток за рулем устроил ДТП с жертвами

Пьяный 17-летний подросток, сев за руль угнанного автомобиля Lada Priora, устроил ДТП с двумя жертвами. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области. Возбуждено уголовное дело.

- Двое подростков угнали автомобиль, чтобы покататься, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ксения Кошелюк. - По пути они взяли с собой еще двоих. На 16-м километре подъезда к Североморску угонщик не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя автомобилями - УАЗ-3151, ВАЗ 2115 и "Лада Калина".

Двое 17-летних пассажиров погибли, сам угонщик остался жив. Теперь ему предстоит предстать перед судом. Расследование уголовного дела продолжается.