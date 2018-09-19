Астраханские пограничники нашли в поезде тайник со шкурами ягнят

В Астрахани пограничники обнаружили шкуры ягнят в тайнике, оборудованном в поезде, который шел из Ташкента в Саратов.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, 17 свертков были спрятаны в межпотолочном пространстве вагона. Всего там было 34 каракулевых шкурок.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Но уже известно, что груз перевозил один из сотрудников поездной бригады.

Состав следовал через территории Узбекистана, Казахстана и России. Контрабанду обнаружили на российско-казахстанской границе.