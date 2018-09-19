На Кубани ректора вуза заподозрили в ущербе бюджету на 34 млн рублей

В 34,3 миллиона рублей оценили правоохранители ущерб, причиненный бюджету Краснодарского края неправомерными действиями ректора Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического образования.

В отношении руководителя вуза по материалам, поступившим из краевого управления ФСБ, возбуждено уголовное дело. Ей вменяется халатность с причинением особо крупного ущерба (статья 293 УК РФ). Дело находится в производстве следственного отдела по Карасунскому округу Краснодара краевого СУ СКР.

- В апреле 2017 года ректор заключила государственный контракт на аренду нежилой территории для проведения мероприятия, необоснованно оплатив аренду открытой парковки площадью более 6,8 тысячи квадратных метров, - пояснили в пресс-службе СКР по краю. - Кроме того, цена сделки была завышена. В результате своими действиями она нанесла ущерб государству в размере свыше 34,3 миллиона рублей.

Как стало известно, пока фигурантка уголовного дела находится в статусе подозреваемой, и мера пресечения ей не избиралась.

Руководители кубанских вузов фигурируют еще в нескольких уголовных делах. Одно из них, в отношении уже бывшего ректора КубГТУ Татьяны Бархотовой, обвиняемой в мошенничестве, направлено в суд. А в начале сентября в Краснодаре был задержан директор медицинского колледжа Руслан Андреев. По данным правоохранителей, он требовал деньги за перевод учащегося на бюджетную форму обучения и был задержан в момент передачи взятки. Примечательно, что все эти дела возбуждены по материалам УФСБ России по краю.