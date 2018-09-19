В Волгограде осужден "писатель", похищавший у ветеранов награды

Жителю Волгограда предъявили обвинение по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину" и "Незаконный сбыт государственных наград РСФСР".

Мужчина выбрал оригинальный способ заработать на жизнь. Он представлялся писателем, работающим над серией книг о волгоградских участниках Великой Отечественной войны.

Втершись в доверие, он брал у ничего не подозревающих ветеранов награды и различные антикварные предметы времен войны. Свои действия он мотивировал необходимостью сделать копии для иллюстрации книг.

"Таким способом, у разных потерпевших им были похищены нагрудный знак "Отличный пулеметчик", медаль "За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года", юбилейная медаль им. маршала Жукова, фарфоровые статуэтки и иное имущество. Кроме того, он обманным путем приобрел и впоследствии сбыл нагрудный знак "Заслуженный строитель РСФСР", являющийся государственной наградой", - рассказали в прокуратуре региона.

Несмотря на то, что в ходе судебного заседания осужденный свою вину не признал, с учетом позиции государственного обвинения Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.