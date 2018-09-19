Драматургу Николаю Коляде вынесли приговор по резонансному ДТП

Новости

Экс-игрок "Спартака-2": Давыдов - реально русский Месси 14:04
Пострадавшие в ДТП с автобусом на Кубани получат выплаты по страховке 14:02
Белорусский спикер заявил об эффективности парламентского сотрудничества 14:00
Тошич: Важно, что ЦСКА остается постоянным участником ЛЧ 13:57
Крымские заповедники стали федеральными 13:49
На Кубани ректора вуза заподозрили в ущербе бюджету на 34 млн рублей 13:48
Кремль поддержал позицию ЦИК по выборам в Приморье 13:45
Россия входит в десятку стран по количеству объектов культурного наследия 13:40
Ситуация в Афганистане обострилась из-за вмешательства США 13:33
В ростовском зоопарке заработал первый в России робот-кассир 13:24
В Госдуму внесли проект о распространении реновации на регионы 13:20
Видео: Таймырский подросток придумал "летающее" мыло 13:11
В Минске рассказали о визите конгрессменов США в Беларусь 13:05
Найдена планета Вулкан из "Звездного пути" 13:03
Сценарист клипов группы "Ленинград" станет режиссером полного метра 13:01
РФ рассчитывает расширить поставки продукции в Беларусь 12:52
В Воронеж для помощи пострадавшим в ДТП выехал глава минздрава КЧР 12:47
Умер один из создателей "Альфа", "М.Э.Ш." и "Улицы Сезам" 12:46
В Прикамье задержали грабившего женщин пациента больницы 12:45
Посольству РФ в Беларуси переданы уникальные фотографии о Первой мировой 12:45
Путин осудил закулисные сделки 12:42
Елена Летучая расчистит "мусор в головах" 12:40
Подгруппы по Донбассу приступили к работе в Минске 12:36
Лавров: Россия готова вести диалог со всеми желающими 12:35
Указ о прекращении дружбы Украины и России вступил в силу 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван действенный способ снизить стоимость полисов КАСКО
Назван действенный способ снизить стоимость полисов КАСКО
Что покупатель квартиры может потребовать у застройщика
Что покупатель квартиры может потребовать у застройщика
ФНС разъяснила правила получения вычетов по налогам на имущество
ФНС разъяснила правила получения вычетов по налогам на имущество
19.09.2018 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Драматургу Николаю Коляде вынесли приговор по резонансному ДТП

Текст: Татьяна Воробьева

Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес решение по делу драматурга Николая Коляды, который нарушил в прошлом году ПДД, из-за чего пострадал человек. Знаменитого театрального режиссера приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Около половины девятого вечера 10 июля 2017 года Коляда ехал на Renault Duster по дублеру Сибирского тракта со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга. По информации правоохранительных органов, он допустил сразу несколько грубых нарушений: превысил скорость на 10 километров в час, машина при этом была "обута" в разные шины (с отличающимся рисунком протектора, шипованные и нет).

Фото: youtube
Появилось видео ДТП, в котором погиб певец Михаил Луконин

Осложнило ситуацию то, что на дороге велись ремонтные работы - часть асфальта была срезана.

"Коляда стал перестраиваться в левый ряд на полосу, которая была выше той, по которой он двигался. Он не справился с управлением, его автомобиль занесло, из-за чего ехавший следом за ним Hyundai Santa Fe отбросило на обочину, а затем - в дерево", - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

В результате ДТП пассажир корейского кроссовера получил перелом грудных позвонков, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ).

До этого случая Николая Коляду уже не раз штрафовали за нарушения ПДД.

Драматургу избрано наказание в виде года и шести месяцев ограничения свободы. Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании морального вреда и суммы утраченного заработка - подсудимый выплатит ему 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Константин Косачев: Пхеньянская декларация - прорывной документ
Курс доллара опустился ниже 67 рублей
Российский Ил-20 сбит в Сирии
Россия впервые перебросила "Искандер-М" на учения в Киргизию
Китай сократил вложения в гособлигации США на 7,7 млрд долларов