Драматургу Николаю Коляде вынесли приговор по резонансному ДТП

Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес решение по делу драматурга Николая Коляды, который нарушил в прошлом году ПДД, из-за чего пострадал человек. Знаменитого театрального режиссера приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Около половины девятого вечера 10 июля 2017 года Коляда ехал на Renault Duster по дублеру Сибирского тракта со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга. По информации правоохранительных органов, он допустил сразу несколько грубых нарушений: превысил скорость на 10 километров в час, машина при этом была "обута" в разные шины (с отличающимся рисунком протектора, шипованные и нет).

Осложнило ситуацию то, что на дороге велись ремонтные работы - часть асфальта была срезана.

"Коляда стал перестраиваться в левый ряд на полосу, которая была выше той, по которой он двигался. Он не справился с управлением, его автомобиль занесло, из-за чего ехавший следом за ним Hyundai Santa Fe отбросило на обочину, а затем - в дерево", - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

В результате ДТП пассажир корейского кроссовера получил перелом грудных позвонков, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ).

До этого случая Николая Коляду уже не раз штрафовали за нарушения ПДД.

Драматургу избрано наказание в виде года и шести месяцев ограничения свободы. Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании морального вреда и суммы утраченного заработка - подсудимый выплатит ему 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.