Суд Свердловской области запретил екатеринбуржцу без разрешения надзорных органов использовать квадрокоптер. Хотя дроны давно уже перестали быть диковинкой, они все еще остаются в разряде не совсем легитимных хобби, а уж зарабатывать с их помощью деньги у уральцев пока получается плохо: нормативная база тому не способствует.

Сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры отыскали в интернете объявление о платных услугах аэрофотосъемки. Уралец выложил на сайте портфолио - красивые виды Екатеринбурга с высоты птичьего полета. "А получено ли разрешение?" - закономерно поинтересовались прокуроры и выяснили, что нет. Как сообщает надзорный орган, в нарушение требований Воздушного кодекса и правил использования воздушного пространства гражданин не получил разрешение органа обслуживания воздушного движения (для Екатеринбурга это зональный центр Единой системы организации воздушного движения), не предоставил ему планы полетов и не застраховал ответственность за возможный вред, причиненный кому-либо при эксплуатации квадрокоптера. Прокуратура обратилась в суд, который запретил гражданину заниматься незаконной деятельностью.

Покупка беспилотника в Екатеринбурге сейчас не проблема: выбор летательных аппаратов большой, по цене от ста тысяч рублей и выше. Нанять оператора для съемок с высоты тоже легко: свыше сотни владельцев коптеров предлагают свои услуги по цене от полутора до пяти тысяч за час работы. Но вот есть ли у них разрешения на полеты?..

Сейчас беспилотниками постепенно вооружаются госструктуры: полиция, лесоохрана, органы следствия, Россельхознадзор... Даже Почта России в тестовом режиме доставляла письма на отдаленные территории Урала. Но масштабное использование беспилотников для доставки малогабаритных грузов, по мнению экспертов, начнется года через два, ведь пока даже само определение "дрон" или "коптер" в законах отсутствует.

- Юридически это беспилотные летательные аппараты, которые, как самолеты и вертолеты, подчиняются требованиям Воздушного кодекса: заявка на полет за пять дней, план полета, разрешение муниципалитета и прочая бюрократия, - объясняет владелец квадрокоптера - свадебный фотограф Олег. - Другая причина, по которой использование дронов пока в стадии эксперимента: дальше десяти километров они пока не улетают - заряда аккумулятора не хватает.

Пионером коптерных грузоперевозок в России стал московский стартап, который в 2013-м провел акцию по коммерческой доставке пиццы в Сыктывкаре. Акция прошла успешно, однако владельцу компании назначили штраф в 50 тысяч рублей за незаконное использование воздушного пространства. Наказание он оспорил - и выиграл, доказав, что маленький аппаратик не нуждается в заявке на полет. Но с тех пор законодательство изменилось: два года назад в Воздушный кодекс введен ряд новелл в части использования беспилотников, ужесточивших условия для их владельцев.

С другой стороны, в стратегии развития электронной коммерции, разработанной Минпромторгом РФ, намечено, что к 2025 году в России появится логистическая система доставки товаров из интернет-магазинов с помощью дронов. А в августе 2018-го утверждена дорожная карта, направленная на снятие административных барьеров, ведь сейчас, отмечается в документе, отсутствует возможность легального коммерческого использования дронов из-за неурегулированных вопросов их госрегистрации и сертификации. Порядок учета и контроля планируют определить в следующем году.