Ленинский райсуд Тюмени взыскал с одного из воздушных перевозчиков, базирующихся на территории Югры, 300 тысяч рублей в пользу Валерия Светличного: осенью позапрошлого года в Пуровском районе Ямала он попал в авиакатастрофу, которая унесла жизни 19 человек.

Трагедия произошла 21 октября. В тот день Ми-8Т летел с вертолетной площадки Ванкорского нефтегазового месторождения (Красноярский край) в поселок Уренгой. Между ними около 350 километров по прямой. На борту были 22 человека -три члена экипажа и 19 вахтовиков из числа россиян, а также граждан Казахстана. До конечного пункта машина не дотянула - рухнула в ночной мгле на запорошенный снегом склон оврага. Выжили тюменец и двое жителей Курганской области. Один из них сообщил о крушении по сотовому телефону. Произошло оно вечером, в начале девятого. Через час начались поиски борта. В пятом часу утра группа спасателей вышла на покореженный, лежащий на боку Ми-8. Троих мужчин, родившихся в рубашке, доставили в больницы.

Что тогда случилось? Вертолет, изготовленный еще в СССР, был технически исправен. В 100-страничном заключении комиссии МАК о причинах катастрофы прежде всего говорится о недостаточном объеме топлива в баках, о прескверной погоде с низкой облачностью: когда горючее иссякло, экипаж решился на вынужденную посадку и не смог сориентироваться в пространстве. В целом рисков, свидетельствует документ, было много, но с ними не считались. Эксперты не исключили, что усугубило тяжесть ранений устройство для внешней подвески груза, "находившееся в походном положении".

Из трех травмированных житель Заводоуковска, 32-летний Валерий Светличный, пострадал менее других. После выписки из стационара он полтора месяца был на амбулаторном лечении. Его до сих пор мучают мигреневые боли. Они не позволяют найти полноценную работу, водить авто. Всем пострадавшим по распоряжению главы ЯНАО были выделены по полмиллиона рублей. И вот Валерий задумал взыскать с авиакомпании, должной, по его убеждению, нести материальную ответственность. Суд согласился с его аргументами, но запрошенную истцом сумму значительно уменьшил. И та, и другая сторона могут оспорить вердикт.