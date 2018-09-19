За шесть месяцев 2018 года со счетов клиентов банков УрФО - как физических, так и юридических лиц - было выведено более 40 миллионов рублей. По объему хищений Уральский округ находится на седьмом месте в России в рейтинге безопасности, составленном Банком России.

- В Свердловской области ситуация по сравнению с другими регионами благополучная, - говорит первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. - Здесь увеличивается количество покушений на хищения, но при этом в сравнении с 2016 и 2017 годами сокращается объем потерянных средств.

На следующей неделе в России вступит в силу закон, обязывающий банки противодействовать кибермошенничеству. Они станут отслеживать и пресекать попытки вывести деньги со счетов частных лиц и предпринимателей. Под подозрение могут попасть операции, проводимые в необычное для клиента время, на слишком крупные суммы или в "неродной" регион. Такие платежи приостановят.

По словам Сычева, закон вводит несколько новаций, важных для малого и среднего бизнеса. В частности, упрощается процедура возврата средств, если банк все-таки провел платеж без согласия клиента.

- Раньше это было возможно только по судебному решению, на получение которого могли уйти месяцы, а то и годы, - отмечает он. - А для субъектов малого и среднего предпринимательства потеря денег на такой срок смерти подобна. Посмотрим, насколько эффективна будет новая процедура, на практике ее можно будет улучшать.