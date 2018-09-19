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Рубрика: Происшествия

Не замечая противоречий

Следствие ведется годами, а где выведенные из банков деньги - неизвестно
Текст: Ирина Волгина
Российская газета - Федеральный выпуск №7672 (209)
Вот уже более двух лет находятся под стражей бывший замминистра энергетики, президент АО "Евразийский" Станислав Светлицкий, а также еще четыре человека, которых следствие, а с мая этого года и обвинение, считают причастными к выводу средств ОАО "Банк "Народный кредит" в размере более 6 млрд рублей.

Уголовное дело, вмещающее в себя несколько эпизодов и составляющее 115 томов, в настоящее время рассматривается Пролетарским районным судом г. Ростова-на-Дону (судья Калитвинцев С.В.). Хотя дело первоначально должно было быть направлено для рассмотрения в Тверской районный суд г. Москвы, но по необъяснимой причине оно осталось в Ростове.

И это не единственная странность. Пока Светлицкий более двух лет находится под стражей, другой фигурант этого уголовного дела - председатель правления Банка "Народный кредит" Виталий Юн, непосредственно подписавший вызывающие подозрения кредитные договоры, с помощью которых якобы выводились деньги, находится по обратную сторону скамьи подсудимых. Его бывший первый заместитель Игорь Стребков - в бегах, заочно арестован и объявлен в международный розыск только летом 2018 года.

По мнению Светлицкого, озвученному в СМИ, обвинение в его адрес строится исключительно на показаниях Виталия Юна, который его оговорил. Следствие между тем не посчитало нужным признать его гражданским ответчиком или хотя бы арестовать его имущество.

Суды отказываются арестовать имущество бывших руководителей "Народного кредита"

Наверное, и поэтому суды различных инстанций раз за разом отказывают Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества трех бывших руководителей ОАО "Банк "Народный кредит" на сумму 18 миллиардов рублей. Станислав Светлицкий не отрицает, что являлся одним из акционеров банка, при этом доля его менялась - от 27%, но никогда не превышала 49,9%. Он не входил в руководящие органы банка, и тем более не мог, как считает обвинение, давать указания о хищениях. Получается, что другие акционеры, владеющие большим пакетом акций, тоже ничего об этом не знали? И снова налицо странная избирательность. Еще одно противоречивое обвинение касается реализации проекта "Чистый Дон". По версии обвинения, Станислав Светлицкий в соучастии с Дмитрием Пузановым (бывшим гендиректором ЗАО "АБВК-Эко") похитили денежные средства, принадлежащие ОАО "АМБ Банк" и ОАО "Банк "Народный кредит" и полученные компанией АБВК-Эко в 2012 г. в качестве кредитов. Но вот где парадокс - якобы похищенные Светлицким и Пузановым в 2014 г. деньги еще в 2012 г. перечислены германскому подрядчику в качестве аванса по договору на строительство завода по сжиганию илового осадка под ключ, то есть строго по целевому назначению. Подрядчик обанкротился, деньги до сих пор не вернул, так как в Германии процедура банкротства не менее длительная, чем в России. Светлицкий и Пузанов сидят, а проект "Чистый Дон" практически реализован, несмотря на банкротство немецких партнеров.

Напрашивается несколько закономерных вопросов: почему, пока годами ведется следствие по запутанным экономическим спорам, предпринимателей продолжают держать под стражей? Кому выгодно за фигурой Светлицкого, который, как пишут СМИ, считает все происходящее "рейдерским захватом бизнеса", "прятать" главный вопрос - а где выведенные из банков деньги?

Происшествия Правосудие Следствие
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